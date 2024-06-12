Güney Kıbrıs'ta Orman Yangını: 5 Köy Tahliye Edildi - Son Dakika
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Güney Kıbrıs'ta Orman Yangını: 5 Köy Tahliye Edildi

Güney Kıbrıs'ın Baf bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 5 köy tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Yunanistan ve Ürdün'den yardım talep edildi.

12.06.2024 10:36
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- Güney Kıbrıs'ta orman yangını: 5 köy tahliye edildi

LEFKOŞA - Güney Kıbrıs'ın Baf bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 5 köy tahliye edildi.

Güney Kıbrıs'taki Baf bölgesinin dağlık kesimlerinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler henüz kontrol altına alınamazken, gece boyunca devam eden yangın söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde havadan müdahale başladı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangına 120 itfaiyeci ve 5 hava aracıyla müdahale edildiği belirtildi. Güney Kıbrıs'ın yardım talep etmesi üzerine Yunanistan'ın ülkeye 2 Canadair tipi yangın söndürme uçağı gönderdiği açıklandı. Ürdün'ün ise Kral II. Abdullah'ın talimatı üzerine ülkeye iki helikopter gönderdiği kaydedildi.

Baf'ın "Yolu" ve "Psati" köylerinde çıkan yangın "Psathi", "Polemi", Ayios Dimitrianu", "Hulu", Kurdaka", "Lemona" ve "Amargeti" köylerine hızla yayıldı. Yangın söndürme çalışmalarının hava şartları nedeniyle zorlaştığı bölgede 5 köy tahliye edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides, "Gazze Şeridi'nde acil insani müdahale" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyareti yarıda keserek ülkesine döndü. Güney Kıbrıs hükümeti, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması ve İsrail'den de yardım talep etti.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Kıbrıs'ta Orman Yangını: 5 Köy Tahliye Edildi - Son Dakika

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