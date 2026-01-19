Atlas Çağlayan için taziye çadırı kuruldu - Son Dakika
Atlas Çağlayan için taziye çadırı kuruldu

19.01.2026 17:01
İstanbul Güngören'de 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada bıçakla öldürülen Atlas Çağlayan için evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Taziye ziyaretine gelenler arasında yerel yöneticiler de bulundu.

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan için evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

İstanbul Güngören'de 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada E.Ç. tarafından 'sustalı' diye bilinen bir bıçakla öldürülen Atlas Çağlayan için evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Aile yakınları taziye çadırına gelerek başsağlığı ziyaretinde bulundu. Baş sağlığı dilemek için gelenler arasında Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da vardı. Aile başsağlığı dileyen Demir ve Ercan ardından oradan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

