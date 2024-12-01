Güngören'de Çöken Binada Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Güngören'de Çöken Binada Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında çöken binada 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın cesedine ulaşıldı.

01.12.2024 19:19
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Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında çöken binada göçük altında kalan 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına devam edilen binanın çökmesiyle göçük altında kalan Zekeriya Yılmaz'ı arama çalışmalarında 3'üncü güne gelindi. Enkaz altında kalan Yılmaz'a ulaşmaya çalışan ekiplerin arama çalışmalarında özel eğitimli kurtarma köpekleri de kullanıldı. Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedenine 18.30 sıralarında ulaşıldı. İşçinin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güngören'de Çöken Binada Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güngören'de Çöken Binada Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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