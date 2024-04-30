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Güngören'de iki ayrı kahvehaneyi uzun namlulu silahla tarayan motosikletli şahıslar kamerada

İSTANBUL - Güngören'de aynı mahallede bulunan iki kahvehane, motosikletli şahıslar tarafından uzun namlulu silahla tarandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Güngören Haznedar Mahallesi'nde dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha doğru bir motosiklet ile gelen şahıslar önce bir kahvehaneyi ardından diğer sakakta bulunan kahvehaneyi uzun namlulu silahla tarayıp kayıplara karıştı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İş yerlerinde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Bir iş yeri sahibi ise hasarın çok olması nedeniyle tadilat başlattı. Şüphelilerin saldırma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay hakkında konuşan esnaf Durmuş Ali Türkmen, "Sabaha karşı saat 05.00'a 5 kala uzun namlulu silahla 2 kişi gelip kahveyi tarıyor. Biz böyle duyduk. Olayın ayrıntısını bilmiyoruz. Daha önce buralarda bu şekilde olaylar oluyor ama bu sokakta olmamıştı. Buradan çıkıp karşı sokakta bulunan bir kahvehaneyi de 5 dakika arayla tarıyorlar. Şahısları tanımıyorum. Kasıtlı gelmişler zaten motosikletin plakası da yokmuş. Kahvehaneyi alalı 1 yıl oldu. Bu durum kahvehane sahibiyle alakalı değil çünkü işinde gücünde bir insan. Oraya gelip çay içen kişilerle alakalı olabilir. Kahvehane sahibi kimseyle husumeti olan biri değil. Bir alakası olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.