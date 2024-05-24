Güngören'de Scooter ve Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Hafif Yaralandı

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Güngören'de scooter ile seyir halinde olan sürücü, karşı yoldan gelen motosiklet ile çarpıştı. Sürücüler hafif yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gülsever Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir scooter sürücüsü sokak üzerinde seyir halindeyken karşıdan gelen motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü de hafif yaralanırken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin çarpışarak yere savruldukları ve çevredeki vatandaşların yardıma geldiği görüldü.

Kazayı gören Kemal Çelik, "Karşı karşıya çarpıştılar. Birisinin kafasından ve kulağından kan geliyordu. Ambulansı aradık gelip aldılar. Bu kazaların her an yaşanma olasılığı var. Buradan çok hızlı geçiyorlar. Motosikletli arkadaşlar hızlı kullanıyor" dedi. - İSTANBUL