Güngören'de Scooter ve Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Hafif Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Güngören'de Scooter ve Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Hafif Yaralandı

Güngören'de bir scooter ile karşı yoldan gelen bir motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler hafif yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görüntülerde, sürücülerin çarpışarak yere savruldukları ve çevredeki vatandaşların yardıma geldiği görüldü. Kazayı gören bir tanık, motosikletli arkadaşların hızlı kullanmalarına dikkat çekti.

24.05.2024 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de scooter ile seyir halinde olan sürücü, karşı yoldan gelen motosiklet ile çarpıştı. Sürücüler hafif yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gülsever Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir scooter sürücüsü sokak üzerinde seyir halindeyken karşıdan gelen motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü de hafif yaralanırken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin çarpışarak yere savruldukları ve çevredeki vatandaşların yardıma geldiği görüldü.

Kazayı gören Kemal Çelik, "Karşı karşıya çarpıştılar. Birisinin kafasından ve kulağından kan geliyordu. Ambulansı aradık gelip aldılar. Bu kazaların her an yaşanma olasılığı var. Buradan çok hızlı geçiyorlar. Motosikletli arkadaşlar hızlı kullanıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Motosiklet, Scooter, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güngören'de Scooter ve Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Hafif Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
12:24 Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
13:02 Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar
12:49 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı
12:43 Şampiyonluk için bunu da yaptı Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 14:18:06. #1.12#
SON DAKİKA: Güngören'de Scooter ve Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Hafif Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement