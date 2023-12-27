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Güngören'de tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan çalışan itfaiye merdiveni ile kurtarıldı - Son Dakika
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Güngören'de tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan çalışan itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

Güngören'de bulunan bir tekstil atölyesindeki dijital baskı makinesi alev alarak yangına neden oldu. Yangın sonucunda iş yerinde mahsur kalan bir çalışan, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yangın sırasında baskı makinesi kullanılamaz hale gelirken, iş yeri önünde park halinde bulunan bir ticari araçta da maddi hasar meydana geldi.

Güngören\'de tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan çalışan itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
27.12.2023 - 10:39,
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Güngören'de 4 katlı binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde bulunan dijital baskı makinesi bir anda alev alınca yangın iş yerini sardı. İş yerinde çıkan yangın nedeniyle dumanlar binayı sararken, mahsur kalan bir çalışan itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesinde bulunan dijital baskı cihazı henüz belirlenemeyen şekilde alev aldı. 4 katlı iş yerinin bodrum katında çıkan yangının dumanları kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan çalışanı itfaiye merdiveni ile kurtardı. Yangında dumandan etkilenerek kurtarılan çalışan ambulansta ayakta tedavi edildi. İş yerinde meydana gelen yangında baskı makinesi kullanılamaz hale gelirken, iş yeri önünde park halinde bulunan ticari araçta da maddi hasar meydana geldi.

Yangın çıktığı sırada orada bulunan Metin Ayten, "Sabah saatlerinde, abla iş yerine giderken duman çıkmış bir anda alt katta dijital baskı var yangın orada başlamış. Ondan sonra dumanlar yukarı doğru çıkmış. O ara itfaiye Allah'tan erken yetişti. Çabuk müdahale etti kurtardı. Çalışan bir abla yukarıda duman altında mahsur kaldı. Acil çıkışın olduğu yerde asansörü kullanamamış, camdan bağırmış. İtfaiye merdiveni ile kurtarmış" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Güngören'de tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan çalışan itfaiye merdiveni ile kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan çalışan itfaiye merdiveni ile kurtarıldı - Son Dakika
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