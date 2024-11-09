Gürcistan'da Seçim Protestosu - Son Dakika
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Gürcistan'da Seçim Protestosu

Gürcistan\'da Seçim Protestosu

Muhalefet partileri, seçim sonuçlarını tanımayarak Tiflis'te yeniden seçim talebiyle yürüdü.

09.11.2024 21:58
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Gürcistan'da 26 Ekim'de gerçekleşen ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partileri, başkent Tiflis'te protesto yürüyüşü düzenlerken, "Yeniden seçim istiyoruz" sloganları attı.

Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin sonuçlarını ilişkin düzenlenen protestolar devam ediyor. Seçim sonucunu kabul etmeyen ve seçimde mevcut iktidar Gürcü Hayali Partisi'nin hile yaptığını iddia eden Batı yanlısı muhalefet partileri, seçimlerin yeniden düzenlenmesi talebiyle yürüyüş düzenledi. Tiflis'teki Devlet Üniversitesi ve Marjanişvili Meydanı'ndan ellerinde Gürcistan ve Avrupa Birliği bayrakları ile yürüyen Birlik Ulusal Hareket Koalisyonu, Değişim İçin Koalisyon ve Güçlü Gürcistan Koalisyonu destekçileri "Yaşasın Gürcistan", "Yeniden seçim istiyoruz", "Nereye gidiyoruz? Avrupa'ya", "Bu ülke bizim, kimseye vermeyiz" şeklinde sloganlar attı. Yerel saatle 15.00'te başlayan protesto, Tiflis'in ana caddelerinde 19.00'a kadar ulaşımı kısıtladı.

"Sahip olduğunuz gücü tüm dünyaya bir kez daha göstereceksiniz"

Kahramanlar Meydanı'nda toplanan göstericilere konuşma yapan Birlik Ulusal Harekat Partisi'nin Genel Başkanı Tina Bokuçava, ülke için kritik bir zaman diliminde olduklarını kaydederek, "Sizlerden, özellikle de gençlerden rica ediyorum, şu an kritik bir an. Şimdi, İvanişvili'nin çaldığı iktidarı ve bizden, sizden çaldığı Avrupa geleceğini geri alabileceğimiz bir andır. Rus yasasına karşı ne kadar gücünüz olduğunu herkes hatırlıyor ve eminim ki, sahip olduğunuz gücü tüm dünyaya bir kez daha göstereceksiniz. Bu ülke sizindir. Tiflis'te Avrupa arzusunu tüm dünyaya duyuran gençlerin ülkesidir. Sizin ülkenizdir" dedi.

Gürcistan'da muhalefet ve Cumhurbaşkanı Zurabişvilk seçimleri tanımamıştı

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan seçimleri, Merkezi Seçim Komisyonu'nun sonuçlarına göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 ile kazanmıştı. Ancak muhalefet partileri seçim sonuçlarını tanımadıklarını, seçimlere hile karıştırıldığını ve parlamentoya girmeyeceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de seçim sonuçlarını tanımadığını belirtmişti. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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