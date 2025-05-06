Güreş Sırasında Kalp Krizi: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Batman'da güreş sırasında kalp krizi geçiren 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Armut (Ğarbağ) köyünde arkadaşıyla şakalaşarak güreş tutan 16 yaşındaki genç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Kozluk ilçesine bağlı Armut (Ğarbağ) köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mustafa Güneri arkadaşıyla şakalaşmak amacıyla güreş tuttuğu sırada bir anda fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güneri'nin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olay köyde büyük üzüntüye neden olurken, çocuğun cenazesinin köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.