Gürpınar\'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi. - VAN
