Güven timlerinden uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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Güven timlerinden uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

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İzmir'in Konak bölgesinde yapılan eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu madde satışı yapan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Operasyonda hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da yakalandı.

12.07.2024 11:00
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Güven timlerinden uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

İZMİR - İzmir'in Konak bölgesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 2 kişi uyuşturucu maddeler ile birlikte gözaltına alındı. Hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da operasyonda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Konak bölgesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik 3 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet 72 cm uzunluğunda kılıç, 1 adet iki ucunda 25 cm bıçak olan zincir, 58 adet sentetik uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. G.S. ve K.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca operasyon yapılan adreslerden birinde hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V. isimli şüpheli ekiplere karşı silah kullanarak kaçmaya çalışırken kovalama neticesinde zor kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Şüphelilerden G.S. ve K.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.V isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güven timlerinden uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon - Son Dakika

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