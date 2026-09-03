Güvenlik şeridini ihlal eden otomobil makas atarak trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika
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Güvenlik şeridini ihlal eden otomobil makas atarak trafiği tehlikeye soktu

Güvenlik şeridini ihlal eden otomobil makas atarak trafiği tehlikeye soktu
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Bozüyük-Eskişehir kara yolunda güvenlik şeridini ihlal edip makas atan otomobil, diğer sürücülerin tepkisini çekti ve o anlar araç içi kamerasına yansıdı. Süratli manevralar yapan araç, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Bozüyük- Eskişehir kara yolunda güvenlik şeridini ihlal edip makas atan otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Bozüyük - Eskişehir kara yolunun Söğüt yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 34 EE 3426 plakalı otomobil, güvenlik şeridini ihlal edip makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Süratli bir şekilde seyir halinde olan otomobilin tehlikeli manevraları, trafikteki diğer sürücülerin tepkisini çekti. Muhtemel bir kazaya davetiye çıkaran o anlar anbean araç içi kamerasına yansıdı. Bahse konu otomobilin 112 Acil Çağrı Merkezine ve kolluk birimlerine bildirildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik şeridini ihlal eden otomobil makas atarak trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güvenlik şeridini ihlal eden otomobil makas atarak trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika
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