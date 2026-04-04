Güvercin Hırsızı Yakalandı

04.04.2026 22:03
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 8 taklacı güvercin çalan şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 48. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kümes hayvanı olarak beslenen taklacı güvercinlerin çalındığı ihbarı üzerine Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli şahsı tespit ederek ikametine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 8 adet taklacı güvercin ele geçirildi.

Bulunan güvercinler, sahibine teslim edildi. Kısa sürede kuşlarını geri alan mağdur vatandaş ise emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, aynı adreste yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca ile 20 adet mermi de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Tekirdağ, Muratlı, Polis, Son Dakika

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
