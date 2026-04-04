Güvercin Hırsızı Yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 8 adet taklacı güvercin çalan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 48. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kümes hayvanı olarak beslenen taklacı güvercinlerin çalındığı ihbarı üzerine Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli şahsı tespit ederek ikametine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 8 adet taklacı güvercin ele geçirildi.

Bulunan güvercinler, sahibine teslim edildi. Kısa sürede kuşlarını geri alan mağdur vatandaş ise emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, aynı adreste yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca ile 20 adet mermi de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ