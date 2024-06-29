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Güvercinlere bakmak için çıktığı çatıdan düştü

BURSA - Bursa'da beslediği güvercinlere bakmak için çıktığı çatıdan düşen şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinde evinin terasında beslediği güvercinleri kontrol etmek için çatıya çıkan şahıs, dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere düştü. Şahsın yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.