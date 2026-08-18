Güzelyayla Geçidi\'nde Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Erzurum- Artvin kara yolu Güzelyayla Geçidi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların soğuk havaya karşı montlarıyla önlem aldığı yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saat 22.00 sıralarında Erzurum-Artvin kara yolunun yüksek rakımlı noktalarından biri olan Güzelyayla Geçidi'nde meydana geldi. Seyir halindeki iki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletlerdeki 3 genç yola düşerek yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu. Yüksek rakım nedeniyle gece saatlerinde hava sıcaklığının düştüğü bölgede, bilinçli vatandaşlar ilk yardım kuralları çerçevesinde hareket etti. Yaralıları ambulans gelene kadar güvenli bir şekilde yol kenarına alan vatandaşlar, üşümemeleri için kendi montlarını gençlerin üzerine örttü. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.