HABAŞ fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren kuzenler Aliağa'da toprağa verildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmaçoğlu ile Hüsnü Ersoy adlı kuzenler gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Demir Çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden evli İlker Sığırtmaçoğlu (31) ile evli ve ikiz kız çocukları babası Hüsnü Ersoy (38) için Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi Bozköy Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kuzen oldukları öğrenilen Sığırtmaçoğlu ve Ersoy'un cenazeleri, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bozköy Mezarlığı'na defnedildi. Yakınları, Sığırtmaçoğlu ve Ersoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.