Haber alınamayan erkek hemşire evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Haber alınamayan erkek hemşire evinde ölü bulundu

Geniş Video İzle

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesi ve arkadaşlarının 2 gündür haber alamadığı erkek hemşire, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

21.04.2024 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber alınamayan erkek hemşire evinde ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesi ve arkadaşlarının 2 gündür haber alamadığı erkek hemşire, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi Belkız Caddesi no 115'te meydana geldi. İddiaya göre, Nizip Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Bilal Yetkin'den ailesi ve arkadaşları haber alamayınca kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bilal Yetkin'in yaşadığı eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilal Yetkin, itfaiye ekiplerinin desteğiyle girilen evinde hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde ise Yetkin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç hemşirenin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evinde ölü bulunan Bilal Yetkin'in yeni atandığı ve 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle Nizip Devlet Hastanesi'ndeki görevine başladığı da öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber alınamayan erkek hemşire evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Gaziantep, Olay, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Haber alınamayan erkek hemşire evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Tokat’ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:29 Cübbeli Ahmet art arda gelen zamları hayat kadınları üzerinden savundu: Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller Cübbeli Ahmet art arda gelen zamları hayat kadınları üzerinden savundu: Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller
14:25 Korkunç iddia: İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş, eski sevgilisi tarafından öldürüldü Korkunç iddia: İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş, eski sevgilisi tarafından öldürüldü
13:57 Altın, kahve seti, ipek kumaş baskılı tablo Savcılık, Alinur Aktaş için topu Sayıştay’a attı Altın, kahve seti, ipek kumaş baskılı tablo! Savcılık, Alinur Aktaş için topu Sayıştay'a attı
13:31 Çikolata tartışması alevleniyor Skandal paylaşımını silen Patiswiss CEO’sunda art arda yeni açıklamalar Çikolata tartışması alevleniyor! Skandal paylaşımını silen Patiswiss CEO'sunda art arda yeni açıklamalar
15:10 Galatasaray - Pendikspor maçının VAR’ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı Galatasaray - Pendikspor maçının VAR'ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı
14:55 Ünlü oyuncu Aslı Omağ’ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti
14:31 Filistin bayrağını tekmelediğini sandı Tuzak devreye girdi Filistin bayrağını tekmelediğini sandı! Tuzak devreye girdi
13:41 Gaziantep’te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü
11:46 İmplant tedavisinde diş vidası beyne saplandı İmplant tedavisinde diş vidası beyne saplandı!
11:44 Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor PKK’yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! PKK'yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret
11:29 İstanbul’da film gibi olay kamerada: Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı İstanbul'da film gibi olay kamerada: Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı
11:14 TBMM’de gündem bu hafta epey yoğun Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor TBMM'de gündem bu hafta epey yoğun! Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor
11:09 Devlet hastanesinde gizli kamera skandalı Yıllarca kaydetmiş Devlet hastanesinde gizli kamera skandalı! Yıllarca kaydetmiş
10:42 Abdullah Zeydan: Kayyum yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesi’ni 8,5 milyar TL borca sokmuş Abdullah Zeydan: Kayyum yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesi'ni 8,5 milyar TL borca sokmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 15:29:15. #1.11#
SON DAKİKA: Haber alınamayan erkek hemşire evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement