Hacovid Yaylası'nda 3 akrabasını öldürüp evlerini ateşe veren 3 kişi Araklı Adliyesi'ne getirildi - Son Dakika
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Hacovid Yaylası'nda 3 akrabasını öldürüp evlerini ateşe veren 3 kişi Araklı Adliyesi'ne getirildi

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Trabzon'un Araklı ilçesinde Hacovid Yaylası'nda yaşanan olayda, 3 kişi akrabalarını öldürüp evlerini ateşe verdi. Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Araklı Adliyesi'ne getirildi.

22.08.2024 13:45
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Hacovid Yaylası'nda 3 akrabasını bıçaklayarak öldürüp evlerini ateşe veren 2 kişi tutuklandı

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi Hacovid Yaylasında dün akrabalarını bıçaklayarak öldüren ve ardından da evlerini içindekiler ile ateşe veren 2 kişi bugün çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Hacovid Yaylasında dün sabaha karşı 05.30 sıralarında Arif Altuntaş'a ait yayla evinde yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan Arif Altuntaş (66), Gülizar Altuntaş ve akrabaları inşaat ustası Kasım Altuntaş olmak üzere 3 kişi yanarak öldü.

Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri şahısların olayla ilgili aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve akrabaları olan şüpheliler Mehmet Altuntaş ve kuzeni M. A. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 3 kişi bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Araklı Adliyesi'ne getirildi. Çelik yelek giydirilen zanlılar, Araklı Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadeleri sonrasında Araklı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden M.A. yapılan sorgusunun ardından serbest bırakılırken, şüpheli Mehmet Altuntaş. ve suça sürüklenen çocuk A.A. ise yapılan sorguları neticesinde "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hacovid Yaylası\'nda 3 akrabasını öldürüp evlerini ateşe veren 3 kişi Araklı Adliyesi\'ne getirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hacovid Yaylası'nda 3 akrabasını öldürüp evlerini ateşe veren 3 kişi Araklı Adliyesi'ne getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacovid Yaylası'nda 3 akrabasını öldürüp evlerini ateşe veren 3 kişi Araklı Adliyesi'ne getirildi - Son Dakika
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