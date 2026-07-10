Hafif Ticari Araç Bulvara Düştü

Samsun'un İlkadım ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen hafif ticari araç, yaklaşık 2 metre yükseklikten bulvar yoluna düştü. Kazada yaralanan olmazken, olay sırasında yoldan araç ve yaya geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B. D. idaresindeki 55 AAG 144 plakalı hafif ticari araç, Karakol Sokak'ta seyir halindeyken freninin tutmaması sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 2 metre yükseklikten 2. Bulvar yoluna düştü. Kazanın meydana geldiği sırada yoldan herhangi bir araç veya yayanın geçmemesi büyük bir faciayı önlerken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN