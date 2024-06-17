Hafif ticari araç, şehir içi toplu taşıma aracına çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç, şehir içi toplu taşıma aracına çarptı: 5 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç aynı istikametteki şehir içi toplu taşıma aracına arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

17.06.2024 17:43
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Hafif ticari araç, şehir içi toplu taşıma aracına çarptı: 5 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde hafif ticari aracın aynı istikametteki şehir içi toplu taşıma aracına arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Karapürçek ilçesi yolunda meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HDD 226 plakalı Toyota marka hafif ticari araç, Muhammet Bulut idaresindeki 54 T 0333 plakalı şehir içi toplu taşıma aracına arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri hususa ilişkin inceleme başlatırken kazada mağdur olduğunu belirten şehir içi toplu taşıma aracı sürücüsü Muhammet Bulut, "Seyir halinde geliyordum en öndeki araç akaryakıt istasyonuna girmek için durdu ve sinyal verdi. Onun arkasındaki araçta durdu ben üçüncü araçtım ve arkamdaki araçta yaklaşık4 saniye sonrada bana vurdu, duramadı veya göremedi. Benim aracımda iki, bana vuran araçta iki sanırım toplam 4 yaralı var. Durumlarını hastaneye gidince öğreneceğim. Gerekli yerlere şikayette bulunacağım, mağdurum neticede arkadan vuruldu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hafif ticari araç, şehir içi toplu taşıma aracına çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

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