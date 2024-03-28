Hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 2 kişi hafif şekilde yaralandı - Son Dakika
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Hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Kontrolsüz şerit değiştiren otomobilin neden olduğu kazada hakim ve savcılardan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Sultangazi'de meydana gelen kaza sonucunda tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

28.03.2024 20:15  Güncelleme: 20:31
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Hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Kontrolsüz şerit değiştiren otomobilin neden olduğu kazada hakim ve savcılardan iki kişi hafif şekilde yaralandı

İSTANBUL - Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü, kontrolsüz şerit değiştiren otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan hakim ve savcılardan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza 08.30 sıralarında Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki kadının içinde olduğu 34 FUJ 518 plakalı Audi marka araç kontrolsüz şerit değiştirerek hakim ve savcıları taşıyan 34 CPG 014 plakalı servis minibüsünün önüne kırdı. Fren yapamayan minibüsle lüks araç çarpışarak yoldan çıktı. Kazada servis minibüsünde bulunan hakim ve savcılardan iki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobildeki iki kadının da tedbir amaçlı hastaneye götürüldükleri öğrenildi. Kaza nedeniyle Cebeci Tüneli'nde yoğun trafik oluştu. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis olayla alakalı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Sultangazi, Hakim, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 2 kişi hafif şekilde yaralandı - Son Dakika

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