Hakkâri'de yabancı plakalı tırda 21 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi
Hakkâri'de jandarma ekiplerinin Çığlı Köyü'ndeki yol kontrol noktasında durdurduğu yabancı plakalı tırda 44 paket halinde 21 kilo 700 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya ilişkin adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Hakkari'de yabancı plakalı plakalı bir tırda 21 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çığlı Köyü Serbest Yol Kontrol Noktası'nda yabancı plakalı plakalı bir tırın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada, 44 paket halinde yaklaşık 21 bin 700 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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