Hakkari\'de Ahır Çöktü

14.02.2026 15:51
Hakkari'nin Bay köyünde etkili yağışlar nedeniyle bir ahır çöktü, hayvanlar zarar görmedi.

Hakkari'de etkili olan yağış nedeniyle bir ahır çöktü.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde kent merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Bay köyünde meydana geldi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Halit Çiftçi'ye ait ahırın bir bölümü, yağışların ardından çöktü.

Çökme sırasında ahırda bulunan hayvanların yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Köy sakinleri, son günlerde etkili olan yağışların bazı yapılarda hasara yol açtığını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Hakkari, Son Dakika

