Hakkari\'de çobanın ölümüyle ilgili davada beraat eden sanıkların yeniden yargılanması ertelendi

Hakkari'de 1995 yılında askerler tarafından gözaltına alındığı ve kurşunlandıktan sonra mayınla patlatıldığı iddia edilen çoban Nezir Tekçi'nin ölümüyle ilgili davada beraat eden emekli albay Ali Osman Akın ile yarbay Kemal Alkan'ın, Anayasa Mahkemesinin (AYM) usul ihlali kararı sonrası yeniden yargılanmasına ilişkin davanın üçüncü duruşması 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3. celsesinde sanık Ali Osman A. ile sanık Kemal A.'nın avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti tanıkların ifadesinin alınmasına yönelik talimatın geri dönüşünün beklenmesine, sanıklara uygulanan yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

Olay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köycük köyünde yaşayan çoban Nezir Tekçi, ilçede bulunan Yukarı Ölçek Mezrası'nda 28 Nisan 1995'te askerler tarafından gözaltına alındı. O tarihten sonra bir daha haber alınamayan Nezir Tekçi'nin babası Halit Tekçi tarafından başvuru yapıldı. Başvuru sonucunda 1997 yılında askeri savcılık tarafından başlatılan soruşturma, takipsizlik kararı ile sonuçlandı. Yüksekova'da 1995 yılında zorunlu askerlik yaptığı dönemde, Nezir Tekçi'nin askerler tarafından kurşuna dizildikten sonra mayınla patlatılarak öldürüldüğünü gördüğünü iddia eden Yunus Ş.'nin 2010 yılındaki tanıklığı ile soruşturma tekrardan başlatıldı.

Emekli Albay Ali Osman A. ile Yarbay Kemal A. hakkında 'Canavarca Bir His Sevki ile veya İşkence ve Tazip ile Kasten Öldürme' suçundan 2011 yılında hazırlanan iddianameyle Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. 11 Eylül 2015'te görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, isnat edilen suçun sabit görülmemesi nedeniyle sanıklar hakkında beraat kararı verdi. İstinaf edilen beraat kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 27 Mart 2018'de onandı.

Tekçi ailesi avukatlarının yaptıkları itirazlar sonucunda Anayasa Mahkemesinin 21 Mart 2023 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayınlanan kararıyla dava yeniden yargılama için Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Davanın 8 Mart 2024 tarihine ertelenmesine karar verildi. - ESKİŞEHİR