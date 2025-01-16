Hakkari\'de Çöp Kamyonu Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı

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Hakkari'de biri ağır 3 kişinin yaralanmasına neden olan çöp kamyonu, kaza yerinden vinç yardımı ile kaldırıldı.

Dün sabah saatlerinde il özel idaresine ait çöp kamyonunun freninin patlaması sonucu uçurumdan Zap Suyu kenarına yuvarlanmıştı. Kazada yaralanan biri ağır 3 kişi ise kurtarılarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Durumu ağır olan bir personel Van'a sevk edilirken, uçuruma yuvarlanan kamyon ise belediye ekiplerinin desteği ile kaza yerinden kaldırılarak sanayiye götürüldü. - HAKKARİ