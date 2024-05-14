Hakkari\'de Hırsızlık Olayları Azaldı

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Hakkari Valisi Ali Çelik, kentte hırsızlık olaylarının azaldığını belirtti.

Vali Ali Çelik, başkanlığında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirlerinin katılımıyla asayiş toplantısı yapıldı. Toplantıda 5-11 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı haftasına oranla analizini içeren brifingler incelendi. Brifingin ardından bir açıklama yapan Vali Çelik, "İlimizde 5-11 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı haftasına oranla kişilere karşı işlenen suçların yüzde 21 oranında, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 8 oranında, hırsızlık olaylarının yüzde 100 oranında, aile içi şiddet olaylarının yüzde 13 oranında ve trafik kazalarının yüzde 29 oranında azalmasında, narkotik suçlarda gerçekleşen başarılı operasyonların yüzde 100 oranında ve kaçakçılık suçlarında gerçekleşen başarılı operasyonların yüzde 60 oranında artmasında, ayrıca çeşitli suçlardan aranan 77 şahsın dönem içerisinde yakalanmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ