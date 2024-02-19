Hakkari'de Kaçak Malzeme Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de Kaçak Malzeme Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Hakkari\'de Kaçak Malzeme Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 709 paket sigara, 150 paket hediyelik şeker, 39 paket bardak, 100 paket bal, 104 paket çay, 5 bin 726 adet muhtelif marka hap, 115 adet krem, bin 218 adet göz damlası, 280 adet burun spreyi, 630 adet enjeksiyonluk çözelti, 580 adet pethayvan şırıngası ve 2 bin 402 paket gümrük kaçağı kozmetik malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

19.02.2024 14:48
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında; 709 paket sigara, 150 paket hediyelik şeker, 39 paket bardak, 100 paket bal, 104 paket çay, 5 bin 726 adet muhtelif marka hap, 115 adet krem, bin 218 adet göz damlası, 280 adet burun spreyi, 630 adet enjeksiyonluk çözelti, 580 adet pethayvan şırıngası ve 2 bin 402 paket gümrük kaçağı kozmetik malzeme ele geçirilmiş olup, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Kaçak Malzeme Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de Kaçak Malzeme Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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