Hakkari'de Parkta Kamelya Yangını: Vatandaşlar Tepkili - Son Dakika
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Hakkari'de Parkta Kamelya Yangını: Vatandaşlar Tepkili

Hakkari\'de Parkta Kamelya Yangını: Vatandaşlar Tepkili

Hakkari'de vatandaşların dinlenmesi için yapılan kamelya, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Olay, parka gidenlerin tepkisini topladı.

19.11.2024 09:28  Güncelleme: 09:31
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de vatandaşların oturup dinlenmeleri, sohbet edip piknik yapmaları amacıyla oluşturulan parka konulan kamelya, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yaz aylarında kentin birçok mahallesinde bulunan onlarca park yeniden onarılarak halkın hizmetine sunulmuştu. Biçer Mahallesi İŞGEM Hisaş'taki parkta vatandaşların oturup dinlenmeleri, sohbet etmeleri ve piknik yapmaları amacıyla konulan kamelya ise kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi.

Halkın nefes aldığı ortak yaşam alanlarına yapılan çirkin olay, parka giden vatandaşların tepkisini topladı. Kamelyaları tahrip ederek ısınma amaçlı kullanan şahısların yakalanması için araştırma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Parkta Kamelya Yangını: Vatandaşlar Tepkili - Son Dakika

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