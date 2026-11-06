Hakkari Derecik\'te yolda devrilen Kirpi zırhlı araç vinçle kaldırıldı, yaralanan yok

Hakkari Derecik'te yolda devrilen Kirpi zırhlı araç vinçle kaldırıldı, yaralanan yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kazada kimse yaralanmazken, devrilen Kirpi zırhlı araç vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde yağışlı havadan dolayı kontrolden çıkan askeri araç devrildi.
Edinilen ilk bilgilere göre kaza, İlçeye bağlı Ortaklar bölgesinde meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada devrilen 'Kirpi' ismi zırhlı araç ise vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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