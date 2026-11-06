Hakkari Derecik'te yolda devrilen Kirpi zırhlı araç vinçle kaldırıldı, yaralanan yok - Son Dakika
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Hakkari Derecik'te yolda devrilen Kirpi zırhlı araç vinçle kaldırıldı, yaralanan yok

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Hakkari Derecik\'te yolda devrilen Kirpi zırhlı araç vinçle kaldırıldı, yaralanan yok
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Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kazada kimse yaralanmazken, devrilen Kirpi zırhlı araç vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yağışlı havadan dolayı kontrolden çıkan askeri araç devrildi.

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, İlçeye bağlı Ortaklar bölgesinde meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada devrilen 'Kirpi' ismi zırhlı araç ise vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Ortaklar3. SayfaDerecikHakkariGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Derecik'te yolda devrilen Kirpi zırhlı araç vinçle kaldırıldı, yaralanan yok - Son Dakika
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