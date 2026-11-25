Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında bulunan erkek cesedinin, 20'li yaşlarda bir düzensiz göçmene ait olduğu tespit edildi.

Şemdinli ilçesi kırsalında bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan 20'li yaşlardaki erkek cesedi, akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede gerçekleştirilen otopsi sonucunda, Afganistan uyruklu olduğu belirtilen gencin donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cenazesi, yakınları tarafından alınmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morgunda bekletiliyor. Cenazenin 15 gün boyunca yakınları tarafından teslim alınmaması durumunda Hakkari Kimsesizler Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.