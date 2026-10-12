Hakkari Yüksekova\'da devrilen servisteki 10 yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hakkari Yüksekova'da devrilen servisteki 10 yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan okul servisi devrildi, araçtaki 10 öğrenci yaralandı. Ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 10 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeni ile Vezirli mahalleleri arasındaki ana yolda seyir halinde olan 30 S 2386 plakalı okul servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen minibüs çekici yardımıyla yolda kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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