Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 7 kişiye idari para cezası kesildi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye kabahatler kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle iş yeri sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, işletmede kapalı alanda tütün mamulü tüketilmesine ilişkin mevzuat ile iş yeri açma ve çalışma kurallarına aykırılıklar belirlendi. Tespit edilen ihlallere ilişkin ilgili kurumlarca tutanak tutularak idari yaptırım uygulandı.

Emniyet yetkilileri, ilçede huzur ve güven ortamının devamı için yasa dışı faaliyetlere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.