Hakkari-Yüksekova kara yolunda kaya düşmesi sonucu araç devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hakkari-Yüksekova kara yolunda kaya düşmesi sonucu araç devrildi, 1 kişi yaralandı

Hakkari-Yüksekova kara yolunda kaya düşmesi sonucu araç devrildi, 1 kişi yaralandı

Hakkari-Yüksekova kara yolunda meydana gelen kazada, dağdan kopan bir kaya aracın tekerleğine isabet etti ve araç devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

22.04.2024 15:52
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Hakkari- Yüksekova kara yoluna inen kayanın isabet ettiği aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğlen saatlerinde Hakkari - Yüksekova kara yolu üzerindeki Çanaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Dağdan kopan kayanın aracın tekerleğine isabet etmesi üzerine direksiyon hakimiyeti kaybedilen 34 SL 2401 plakalı araç yol kenarına devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari-Yüksekova kara yolunda kaya düşmesi sonucu araç devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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