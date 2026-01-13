543 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari Antalya\'da yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs Antalya'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Nisan 2021'den bu yana aranan ve toplam 154 ayrı dosyadan aranma kaydı bulunan Deniz E.'nin, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Yapılan müşterek çalışmalar sonucu Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki bir sitede yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

36 yaşındaki Deniz E.'nin, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, nitelikli dolandırıcılık, mühür bozma ve basit yaralama suçları başta olmak üzere toplam 154 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA