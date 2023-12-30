Hal kompleksinde kanlı karşılaşma: 1'i ağır 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Cırgalan Mahallesi'nde bulunan hal kompleksinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı. Grup arasında çıkan ve tüfek, silah, bıçağın da kullanıldığı kavgada, Turgay O. başından, Adem O. ise bacaklarından vuruldu. İhbar üzerine üzere bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Turgay O. ile Adem O. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Olay yerini güvenlik şeridi ile kapatan polisler, yerde bulunan delillere 14 numaratör koydu. Şüpheliler, olaya karışan ve kaçan H.D., K.D., C.D., İ.D.,Y.C.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.