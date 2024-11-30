Halep'te Rus Hava Saldırısı: 16 Ölü

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "Muhtemelen Rus savaş uçaklarının sivil araçları hedef almaşı sonucu en az 16 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı" açıklamasını yaptı.

Suriye ordusu ile muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş- Şam arasındaki çatışmalar sürerken, Rusya'da muhaliflere yönelik saldırılar düzenliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep kentinde hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. Açıklamada, "Muhtemelen Rus savaş uçaklarının sivil araçları hedef almaşı sonucu en az 16 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Çarşamba gününden bu yana devam eden çatışmalarda toplam ölü sayısının 327'ye yükseldiğini bildirdi. - HALEP