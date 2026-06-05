Halfeti'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Halfeti'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

05.06.2026 22:38
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 adet kaleşnikof marka tüfek, 5 adet tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan B.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Halfeti, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halfeti'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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