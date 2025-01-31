Halı Saha Maçından Çıkan Gençlere Kamyonet Çarptı - Son Dakika
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Halı Saha Maçından Çıkan Gençlere Kamyonet Çarptı

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Bursa'da halı saha maçından çıkan 3 gence çarpan sürücü, kaçarken beyin ölümü gerçekleşen biri yaraladı.

31.01.2025 14:19
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Halı saha maçından çıkan 3 arkadaşa kamyonet çarptı... Hastaneye 3 dakikalık mesafede çarptığı gençleri ölüme terk etti

İhbara gelen sağlık ekipleri yaralı genci bulmak için dakikalarca aradı,15 yaşındaki gencin beyin ölümü gerçekleşti

BURSA - Bursa'da halı saha maçından çıkan 3 lise öğrencisi gence, ticari araç çarptı. Metrelerce savrulan arkadaşlardan biri, refüjü aşarak istinat duvarından aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin bir süre kaza yerinde aradığı talihsiz gencin beyin ölümü gerçekleşti. Çarpan araç sürücüsü 3 dakika mesafedeki Mudanya Devlet Hastanesi'ne yaralı gençleri götürseydi ya da 112 çağırsaydı belki bu acılar yaşanmayacaktı.

Mudanya yolu Çağrışan bölgesinde bulunan bir halı sahaya 26 Ocak günü arkadaşlarıyla birlikte maça giden 17 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan, maçtan sonra 2 arkadaşıyla birlikte eve dönmek için yola çıktı. Otobüs durağı için, karşıya geçmek isteyen gençler, 300 metre ilerdeki üst geçide doğru emniyet şeridinden yürümeye başladı. Fakat bu esnada hızla gelen bir sürücü ticari aracıyla vurduğu 3 genci metrelerce savurdu.

Olay yerinden kaçtı

Çarpmanın etkisiyle savrulan gençlerden Hasan Ceyhun Beyhan, yol kenarındaki refüjü aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin güçlükle fark ettiği yaralı gençler için 112 ekiplerine bilgi verildi.

Yolun aşağısına uçan genci aradılar

Kaza yerine gelen ekipler, yolda yatan 2 yaralıya müdahale ederken bir kazazedenin daha olduğunu öğrendi. Çevrede bir süre yaralı arayan ekipler, Hasan Ceyhun Beyhan'ı yolun 5 metre alt kısmında buldu. Kalbi duran ve nefes almadığı belirlenen Beyhan'ın kalbi yeniden çalıştırıldı. İlk müdahaleleri yapılan 3 yaralı hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Beyin ölümü gerçekleşti

Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Hasan Ceyhun Beyhan'ın doktorların tüm çabalarına rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Acılı baba Caner Beyhan, "Oğlumun beyin ölümü gerçekleşmiş durumda. Organları da iflas etmeye başladı. Şu anda bağlı olduğu makine ile sadece kalbi çalıştırılıyor" dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatan Jandarma ekipleri kimliğini tespit ettiği sürücüyü yakaladı. Hakim karşısına çıkan sürücü tutuklandı.

Acılı baba Caner Beyhan, "Oğlum akşam arkadaşlarıyla halı saha maçına gidiyor. 3 arkadaş eve dönmek için yola çıkınca ticari araç kendilerine çarpıp kaçıyor. Benim oğlum kazanın etkisiyle istinat duvarını aşıp 5 metre aşağı savruluyor. Sürücü kaçtığı içinde ihbar geç düşüyor. Zaten olay yerine gelen ekipler, Hasan'ı bulmak için 15-20 dakika boyunca arama yapıyor. Müdahale yapınca kalbi çalışıyor. Dün durumu iyi de ama maalesef bugün beyin ölümü gerçekleşti. Belki erken müdahale edilseydi her şey daha farklı olacaktı. Sürücünün alkollü olduğu söyleniyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla geçmişe yönelikte alkol kullandığına dair söylentiler var. Hastane kazanın olduğu yerden 3-4 dakika mesafede. Belki kendi bile götürse bu halde olmayacaktık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Halı Saha Maçından Çıkan Gençlere Kamyonet Çarptı - Son Dakika

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