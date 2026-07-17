Halı sahada fenalaşan şahıs hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 44 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Vezirköprü ilçesinde akşam saatlerinde bir halı sahada Kazım Özkan, arkadaşları ile futbol oynadığı esnada fenalaştı. Vezirköprü Belediyesi personeli Özkan, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Özkan, Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazım Özkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazım Özkan'ın cenazesi, bugün cuma namazını müteakip Sanayi Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - SAMSUN