Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla, 4'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere hakim karşısına çıktılar. Mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için Savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'Yalan Tanıklık'la Yargılanıyor - Son Dakika
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