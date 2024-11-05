Halk Otobüsünden Düşen Yaşlı Adam 37 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Halk Otobüsünden Düşen Yaşlı Adam 37 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Kayseri'de halk otobüsünün ani fren yapması sonucu düşen yaşlı adam, hastanede 37 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

05.11.2024 19:49
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Halk otobüsü fren yaptı, yaşlı adam kapısı açık otobüsten böyle düştü

Ağır yaralanan şahıs 37 gün sonra hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'de halk otobüsünün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek açık kapıdan aşağı düşen yaşlı şahıs, 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. O anlarda otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz 27 Eylül'de Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki duraktan evine gitmek için Y.A. idaresindeki halk otobüsüne binen Şükrü Özcan koltuğa oturmak için uğraştığı sırada otobüsün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek açık kapıdan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçiren talihsiz adam tedavi altına alındı. Özcan, 37 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, hayata gözlerini yumdu. Şükrü Özcan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve merhumun yakınları katıldı.

Öte yandan; halk otobüsü şoförü Y.A.'nın olay günü gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan, Şükrü Özcan'ın düşerek ağır yaralandığı olay otobüs kamerasına yansıdı. Otobüse bindikten sonra elindeki poşetleri yerleştirirken otobüsün ani fren yaptığı ve Özcan'ın açık bırakılan kapıdan aşağı düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Halk Otobüsünden Düşen Yaşlı Adam 37 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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