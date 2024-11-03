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Halk Tv Müdürü Gözaltında

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yanıltıcı haber iddialarıyla Halk Tv Müdürü gözaltına alındı.

03.11.2024 02:42
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Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten savcının 'dosyadan el çektirildiği' iddiasına ilişkin haberi ilk yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe başta olmak üzere bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten savcı ile ilgili "Yenidoğan Çetesi'ni çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi" iddiası ile paylaşımlar yapılmıştı. Gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar ile ilgili 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret' ve 'iftira' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında, haberi ilk yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe başta olmak üzere bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürlerinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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