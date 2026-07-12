Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılmıştı. İstanbul'dan İzmir'e gittiği belirlenen Haluk Levent, Bursa Otobanı'nda İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Levent, Bursa'da yapılan sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Haluk Levent Gözaltına Alındı - Son Dakika
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