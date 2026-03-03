Hamaney'in Ölümü Protestoları Tırmandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamaney'in Ölümü Protestoları Tırmandırdı

03.03.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran dini lideri Hamaney'in ölümü sonrası Pakistan'da protestolar ve güvenlik önlemleri artırıldı.

İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortaklığındaki saldırıda öldürülmesinin ardından Pakistan'da başlayan protestolar ve ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'nda yaşanan şiddet olayları nedeniyle ABD'nin Lahor Konsolosluğu çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Pakistan'daki gösteriler nedeniyle ABD'nin Lahor Konsolosluğu çevresinde ilave güvenlik önlemleri alındı. Konsolosluk çevresindeki güvenlik güçlerinin sayısı artırılırken, çevik kuvvet polisleri de görevlendirildi. Tesis yakınlarına sızma girişimlerini engellemek için konteynerler yerleştirildi.

Öte yandan ABD'nin Pakistan Misyonu'ndan dün yapılan açıklamada, ABD'nin başkent İslamabad'da bulunan büyükelçiliğinde ve Lahor ile Karaçi'deki konsolosluklarında tüm vize başvurularının 6 Mart'a kadar askıya alındığı bildirildi. Söz konusu kararın mevcut güvenlik durumu nedeniyle verildiği belirtildi.

ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'ndaki çatışmalarda can kaybı 35'e yükseldi

Gelişme, İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortaklığında düzenlenen saldırılarda öldürülmesinin ardından pazar günü ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'nda düzenlenen protestoların ardından yaşandı. Yetkililer, Karaçi'de kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda can kaybının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle başkent İslamabad, Lahor, Peşaver ve Ketta şehirleri dahil olmak üzere ülke genelinde protestolar düzenlenmiş, bazı bölgelerde göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı. Başkent İslamabad'da protestocuların hükümet ve diplomatik misyonların bulunduğu Kırmızı Bölge'ye (Red Zone) girmesi üzerine güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak kalabalığa müdahale etmişti. - LAHOR

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Pakistan, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamaney'in Ölümü Protestoları Tırmandırdı - Son Dakika

Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok
İran, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerini daha vurdu İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
Tahran’da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü
Dubai’de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

18:22
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:29
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 19:12:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Hamaney'in Ölümü Protestoları Tırmandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.