Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Suikastı Uzaktan Kumandalı Bomba İle Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Suikastı Uzaktan Kumandalı Bomba İle Gerçekleştirildi

The New York Times'ın iddiasına göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikastı, Haniye'nin Tahran'da kaldığı binaya 2 ay önce yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildi. İsrail'in sorumlu olduğu düşünülen suikastta, binada sadece camların kırıldığı ve duvarın bir kısmının yıkıldığı ancak diğer kısımlarda çok az hasar olduğu belirtildi.

01.08.2024 18:29
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The New York Times, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastının, Haniye'nin Tahran'da kaldığı binaya 2 ay önce yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildiğini iddia etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından "nasıl" sorusuna yanıt bulunamadı. ABD merkezli The New York Times'ın ortaya attığı yeni iddiaya göre, suikast füze ile değil Haniye'nin Tahran'da kaldığı binaya 2 ay önce yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildi. Gazetenin 7'si Orta Doğulu ve 1 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, patlayıcı binaya gizlice sokuldu.

Gazetenin haberinde, "İsrailli istihbarat yetkilileri, suikastın hemen ardından ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun detayları hakkında bilgi verdi" ifadeleri yer aldı.

"Füze saldırısı düşük ihtimal"

Haberde, adlarının açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililerin suikasttan İsrail'in sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, patlamanın camları kırdığı ve binanın duvarının bir kısmını yıktığı ancak binanın diğer kısımlarında çok az hasar olduğu tespitinde bulundu ve bunun da olayın bir füze saldırısı olma ihtimalini düşürdüğünü ifade etti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Suikastı Uzaktan Kumandalı Bomba İle Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Suikastı Uzaktan Kumandalı Bomba İle Gerçekleştirildi - Son Dakika
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