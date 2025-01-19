Hamas'tan Serbest Bırakılan İsrailliler Aileleriyle Buluştu

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Hamas tarafından serbest bırakılan İsrailli esirler, aileleriyle bir araya geldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılan 3 İsrailli esir ailelerine kavuştu. Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher adlı esirler başkent Tel Aviv'deki Tel Hashomer Hastanesi'nde aileleriyle bir araya geldi. - TEL AVİV