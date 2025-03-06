Hamile kadın çamaşır asarken 3\'üncü kattan düşüp hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Ankara Caddesi üzerinde dehşet veren bir olay yaşandı. 28 haftalık hamile olan yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed Abed (20), çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü.

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Abed ve karnındaki 28 haftalık bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.