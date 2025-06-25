Hamile Kadın Lice\'de Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 8 aylık hamile genç kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Yaren Erkaplan, ilçenin Yeşilburç Mahallesi'nde 17 Haziran'da eşiyle telefonda konuştuğu sırada silah sesi duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri eşliğinde eve giren ekipler, yaptığı kontrollerde Erkaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Yaren'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR
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