Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Durasıllı Mahallesi'nde yapılan kontrollerde, A.G.(41) isimli şahıs durduruldu. Yapılan GBT ve UYAP sorgulamalarında, A.G.'nin Sandıklı Hazırlık Bürosu'nun Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması ve Uşak İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından Kasten Yaralama suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.G., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA