Adıyaman'da hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alına alınan ve karakolda işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliye'sinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis Cezası Olan Şahıs Adıyaman'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?