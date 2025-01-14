Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde "ısrarlı takip" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.P. (20), jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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